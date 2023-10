Yhteydet Gazassa poikki: "Israel aloittaa nyt kostonsa" – MTV seuraa Israelin ja Hamasin sotaa

Israel on valmistautunut aloittamaan maahyökkäyksen keskittämällä Gazan rajan lähelle joukkoja, panssarivaunuja ja raskasta aseistusta

Uutistoimisto Reuters in mukaan Hamas sanoi lauantaina, että sen joukot Gazassa ovat valmiita vastaamaan Israelin hyökkäyksiin "täydellä voimalla".

Isreal aloitti laajemman ilma- ja maahyökkäyksen Gazan kaistalle myöhään perjantai-iltana. Hamas on aiemmin kertonut sen ja Israelin joukkojen yhteenotosta Israelin rajan läheisyydessä Israelin ilmoitettua laajentavansa "operaatiotaan".

Monet avustusjärjestöt ovat kertoneet menettäneensä yhteyden Gazassa oleviin työntekijöihinsä. Katkenneista yhteyksistä ovat kertoneet esimerkiksi Maailman terveysjärjestö WHO, Lääkärit ilman rajoja, Save the Children sekä Amnesty International.



Lisäksi lukuisat mediat ovat kertoneet menettäneensä yhteyden Gazassa oleviin toimittajiin ja yhteyshenkilöihin. Kansainvälisissä medioissa on myös kerrottu ihmisistä, joiden viestit ja puhelut eivät tavoita Gazassa olevia läheisiä.