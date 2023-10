Gazan pommittaminen on "vasta alkua" – MTV seuraa sotaa Israelissa

Israelissa kuolonuhreja jo yli 1 300, Gazassa 1 900

Hamasin kerrotaan ottaneen operaatiossaan noin 150 panttivankia

Israel kehottaa Pohjois-Gazassa asuvia siirtymään alueen eteläosiin 24 tunnin sisällä

YK: Yli 423 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Gazassa

Yhdysvaltain presidentti on vedonnut Israeliin, että se omissa toimissaan noudattaisi sodan sääntöjä

Konflikti puhkesi lauantaina 7. lokakuuta, kun Hamas ampui Israeliin tuhansia raketteja. Israel vastasi ilmaiskuilla Gazaan

Hamasin iskut on tuomittu laajalti. Näin on tehnyt myös Suomen valtiojohto

Ulkoministeriö järjestää suomalaisille evakuointilennot