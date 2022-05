Tutkija: Yhteistyö Britannian ja Suomen välillä on iso askel Suomen Nato-polulla

Hän kuvailee keskiviikkona allekirjoitetun julkilausuman olevan tukisignaali briteiltä Suomen suuntaan, ja Suomi on hänen mukaansa nyt saanut sitä, mitä on mahdollisen Nato-jäsenyysprosessin ajaksi toivonutkin.

Julkilausuman konkreettisia seurauksia suhteen syventämiseksi on Pesun mukaan vielä vaikea arvioida. Merkittävintä kahdenvälisessä sopimuksessa on se, että hyökkäystilanteessa toinen on luvannut tulla apuun.