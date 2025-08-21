Palanutta omakotitaloa tutkinut poliisi teki pysäyttävän löydön Pirkanmaalla

Pirkanmaalla Virroilla palaneesta omakotitalosta löytyi kuollut ihminen, kertoo poliisi. Vainaja löytyi torstaina poliisin suorittaessa teknistä tutkintaa ja raivausta palopaikalla.

Poliisi sai hätäkeskuksesta ilmoituksen rakennuspalosta Virtain Killinkoskella keskiviikon vastaisena yönä hieman puolenyön jälkeen. Paikalla poliisi totesi omakotitalon palavan ilmiliekeissä.

Poliisi ei voinut aloittaa teknistä tutkintaa paikalla vielä keskiviikkona kuumuuden vuoksi. Palopaikalle palattiin torstaina selvittämään palon syttymissyytä, ja alue eristettiin.

Vainajan henkilöllisyys selvitetään ruumiinavauksessa.

Poliisi tutkii tapausta palonsyyntutkintana ja kuolemansyyn selvittämisenä.