Miehet raiskasivat peukkua ottaneen naisen törkeästi – uhrin kaveri auttoi teossa

Uhrin kaveri pyysi törkeän raiskauksen tehneet miehet kylään.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut kaksi miestä vankeuteen Espoossa 2022 tapahtuneesta törkeästä raiskauksesta. Uhrin kaveri sai tuomion avunannosta raiskaukseen.

Uhri oli ollut viettämässä rauhallista koti-iltaa kaverinsa kanssa päihteitä käyttäen, kun toinen miehistä oli soittanut. Nainen kutsui miehet asunnolle. Toinen miehistä oli uhrille tuntematon.

Uhrin mukaan entuudestaan tuntematon mies oli tarjonnut hänelle lakkaa. Tämän jälkeen noin tunnin sisällä uhrin olo oli muuttunut sekavaksi, ja hän oli saanut tunteja kestäviä muistikatkoksia.

Uhri oli jo ennen tekoa ja sen aikana käyttänyt alfa-PVP:tä, minkä vuoksi hän oli hyvin vahvasti päihtynyt.

Miehet raiskasivat naisen asunnon olo- ja makuuhuoneessa. Toinen miehistä oli kuvannut ja videoinut tekoja sekä jakanut kuvaamaansa materiaalia eteenpäin.

Päihtymystilansa vuoksi nainen ei ollut kyennyt estämään miehiä.

Uhrin kaveri oli katsonut tapahtumia vierestä, kannustanut ja yllättänyt sekä opastanut kuvaamista. Uhri oli pyytänyt kaverilta apua, mutta tämä ei ollut auttanut.

Tilanne päättyi, kun uhri oli saanut vaatteet päälleen, ja havahtunut aikaan ja paikkaan. Tämän jälkeen uhri oli pyytänyt kaikki poistumaan asunnoltaan.

Nainen joutui myöhemmin sairaalahoitoon.

Kolmikko kiisti syyllistyneensä rikoksiin. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi kuitenkin 37-vuotiaan Reigo Evertin törkeästä raiskauksesta, salakatselusta ja kunnianloukkauksesta 4 vuoden vankeuteen.

33-vuotias Joni Tapio Pietarsaari sai 3 vuoden ja 10 kuukauden tuomion törkeästä raiskauksesta.

28-vuotias nainen tuomittiin avunannosta raiskaukseen 1 vuoden ja 6 kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Lisäksi tuomitut joutuvat maksamaan uhrille yli 10 000 euron korvaukset henkisestä kärsimyksestä ja tilapäisestä psyykkisestä haitasta.

Tuomio ei ole lainvoimainen, vaan siitä on mahdollista valittaa hovioikeuteen.