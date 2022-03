Päätoimittajan kommentti: Niinistö sai Bidenilta niin hyvät turvatakuut kuin tässä tilanteessa voi saada

Kovimmat Nato-haukat ehkä pettyivät

Palavasieluisimmille Naton kannattajille tämä saattoi olla pettymys. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että Naton periaatteellinen suopeus ottaa Suomi (ja Ruotsi) uusiksi jäseniksi on eri asia kuin se, millä aikataululla jäsenyys voisi toteutua. Euroopassa käydään parhaillaan sotaa, ja Nato on ilmoittanut, että se ei halua sodan eskaloituvan.