"Turkki puhui Suomen ja Ruotsin kautta muille Nato-maille" – näin historiallisen prosessin vaiheita ruodittiin SuomiAreenassa

Venäjän suurhyökkäys nopeutti hakemuksen jättämistä

"Turkki puhui muille maille"

– Nato on organisaatio, jossa päätökset tehdään yksimielisyysperiaatteella. Näin ollen yksikin maa pystyy laittamaan kapuloita rattaisiin. On tärkeä ottaa huomioon kaikkien Nato-maiden näkökulmat. Jens Stoltenberg sanoi, että Nato on nyt ottanut huomioon Turkin huolet terrorismin vastaisessa toiminnassa. Kysymys on oikeastaan siitä, miten muut Nato-maat huomioivat Turkin huolet, Särkkä sanoo.