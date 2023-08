Monet kamppailevat päälle jääneen lomatissuttelun kanssa – tästä tunnistat, että juomisesta on tullut ongelmallista: "Riskijuojien kannattaisi havahtua"

Avoinna 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Soittaminen on maksutonta ja anonyymiä.

– Tämä on se aika vuodesta, kun meille tulee yhteydenottoja. Lomat ovat tosiaan takana ja monella on ollut useampi kostea viikko ja töihin pitäisi palata, mutta se ei tunnu onnistuvan, EHYT ry:n päihdeneuvonnan päällikkö Kaisa Åberg kertoo Huomenta Suomen haastattelussa.

"Lomatissuttelu" on jäänyt siis usealla päälle ja juomisen lopettamiseen kaivataan vinkkejä.

– Kyllä tämä kesä on meille suomalaisille vähän riskin paikka, Åberg toteaa.

Kohti tietoisempaa alkoholinkäyttöä

Janan keskelle jäävät kohtuukäyttäjät, joiden humalahakuinen juominen on vähäistä sekä riskikäyttäjät, joilla juominen on runsaampaa ja humalajuominen on tavanmukaisempaa.