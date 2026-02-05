Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on pitänyt torstaina järjestetyssä kokouksessaan kolme ohjauskorkoaan ennallaan.
EKP:n neuvoston päivitetyn arvion mukaan inflaatio vakautunee keskipitkällä aikavälillä kahden prosentin tavoitteeseen.
EKP:n talletuskorko pysyy tasan kahdessa prosentissa. Perusrahoitusoperaatioiden korko on 2,15 prosenttia ja maksuvalmiusluoton korko 2,4 prosenttia.
OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen arvioi tiedotteessa EKP:n päätöstä odotetuksi. Keskuspankki ei kertonut selkeästi jatkoaikeistaan.
– Ennakoimme EKP:n olevan seuraavaksi ennemmin kallellaan koronnoston kuin koronlaskun suuntaan, jos odotuksemme euroalueen talouskasvun vähittäisestä piristymisestä ja työmarkkinoilta kumpuavista sitkeistä hintapaineista toteutuu, Hännikäinen kirjoittaa.
EKP:n mukaan Euroopan talouden kasvua tukevat vähäinen työttömyys, yksityisen sektorin vankat taseet ja julkisten puolustus- ja infrastruktuurimenojen asteittainen lisäys.
Myös aiempien koronlaskujen suotuisat vaikutukset tukevat kasvua.
Näkymät ovat kuitenkin EKP:n mukaan yhä epävarmat varsinkin maailman kauppapolitiikan ja geopolitiikan jännitteiden jatkumisen vuoksi.
EKP:n neuvoston tehtävänä on varmistaa, että inflaatio vakautuu keskipitkällä aikavälillä kahden prosentin tavoitteeseen.