Demokraattijohtaja arvostelee Donald Trumpin tuoretta puhetta.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kansakunnan tilaa käsitellyt puhe oli harhainen, sanoo senaatin vähemmistöjohtaja, demokraattien Chuck Schumer.

Schumerin mukaan puhe ei huomioinut tavallisten kansalaisten vaikeuksia. Demokraattijohtajan mielestä amerikkalaiset eivät ole koskaan kuulleet kansakunnan tilaa käsittelevää puhetta, joka olisi ollut yhtä paljon todellisuudesta irrallaan.

Trump piti puheensa varhain keskiviikkona Suomen aikaa. Puhe kesti ennätykselliset tunnin ja 47 minuuttia.

