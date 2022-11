Yhdysvaltain vaalien jälkipyykkiä käydään jo ennen tuloksia – "Älkää yllättykö, jos joku julistautuu voittajaksi jo ennen kuin äänet on laskettu"

–Tunnemme luissamme, että demokratiamme on uhattuna. Tiedämme, että tämä on hetkenne puolustaa sitä, säilyttää se, suojella sitä ja valita se.

Senaatin vaaleista uskotaan sukeutuvan erityisen tiukka kisa Pennsylvanian, Nevadan, Arizonan, Georgian, Wisconsinin, New Hampshiren ja Ohion osavaltioissa. Nykyisessä senaatissa demokraateilla on varapresidentti Kamala Harrisin myötä niukin mahdollinen yhden äänen enemmistö.

Hermostusta ja levottomuuksien pelkoa

– Moni, kenen kanssa olen jutellut, on kertonut pelkäävänsä levottomuuksia. He tiedostavat, että nämä ovat ensimmäiset valtakunnalliset vaalit kongressin hyökkäyksen jälkeen. Monet sanovat äänestävänsä demokratian tulevaisuudesta.

– Ainakin täällä New Yorkissa väkeä on riittänyt. Pääosin äänestäminen on sujunut rauhallisesti kaikkialla. Jonkin verran vaalivirkailijat ovat sanoneet, että häirintää on äänestyspaikoilla tullut.