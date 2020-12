Valitsijamiehet sinetöivät USA:n vaalituloksen – joku saattaa kääntää kelkkansa: "Trumpin tuki perustuu siihen, ettei hän koskaan luovuta"

Trump: Taistelu on vasta alkanut

– Hän on ollut hyvissä väleissä Trumpin kanssa aikaisemminkin ja varmasti toivoo, että Trump sitten tekee vastapalveluksia myöhemmin. Trumpilla on sellainen tapa, että hän palkitsee niitä, jotka hänen mielestään ovat lojaaleja.

Korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen Trump on kuitenkin todennut, että taistelu vaalituloksen kumoamisesta on vasta alussa.

– On todella vaikea nähdä, että tässä olisi mitään järkevää oikeudellista tietä oikeastaan mihinkään. Trumpilla on valtava tuki ja se perustuu siihen, ettei hän koskaan luovuta. Tämä on ollut se keskeinen viesti hänen poliittisella urallaan, MTV Uutisten toimittaja Tuomo Hyttinen kuvaili Uutisaamussa.

Korkein oikeus vahvistaa luottamustaan

– Korkeimmassa oikeudessa on enemmän konservatiiveja. Pelättiin sitä, miten he tulevat tällaisissa tilanteissa toimimaan, mutta tuntuu siltä, että he toimivat lain mukaan uskollisesti perustuslakia tulkiten. Tämä on hyvä uutinen.