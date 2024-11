Kestääkö Pennsylvanian vaalijärjestelmä presidentinvaalien paineen? Näin vastaa asiantuntija

Asianajaja Adam Bonin on erikoistunut vaalilainsäädäntöön ja edustaa demokraattien kampanjoita tämän syksyn vaalien mahdollisesti tärkeimmässä vaa'ankieliosavaltiossa Pennsylvaniassa.

Bonin sanoo, että jos vaalitulos Pennsylvaniassa on selvä suuntaan tai toiseen, oikeustaisteluilta toivon mukaan vältytään.

Tiedossa hidas laskenta

– Osasyy on se, että toisin kuin ylivoimaisessa enemmistössä osavaltioista, Pennsylvaniassa laki ei ikävä kyllä anna piirikunnille lupaa alkaa avata ja laskea postiääniä kuin vasta aamuseitsemältä vaalipäivänä, Bonin kertoo.

– He (republikaanit) ovat luoneet olosuhteet, joissa ihmiset voivat kyseenalaistaa nämä myöhäisemmät äänet, jotka siirtävät tulosta demokraattien suuntaan.

Kestääkö järjestelmä?

Bonin on luottavainen, että Pennsylvanian järjestelmä kestää paineen tälläkin kertaa. Pennsylvanian kuvernööri on demokraatti Josh Shapiro, ja osavaltion vaaleista vastaava ylin virkamies Al Schmidt on maltillinen republikaani, joka ei 2020 suostunut lähtemään mukaan vaalituloksen kumoamiseen.