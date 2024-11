Seuraa näitä asioita USA:n vaalien ääntenlaskennassa tiistaina

Yhdysvalloissa on tiistaina vaalipäivä. Maailman suurimmassa taloudessa ja sotilasmahdissa äänestetään presidentistä, kongressista ja monista paikallistason asioista.

Seitsemän ratkaisevaa osavaltiota

Vaikka presidentistä äänestetään kaikissa 50 osavaltiossa sekä Washington DC:ssä, Yhdysvaltain vaalitavan vuoksi vaalit ratkaistaan käytännössä vain seitsemässä osavaltiossa, joissa tulos on etukäteen epävarma. Nämä vaa'ankieliosavaltiot ovat näissä vaaleissa Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, Pohjois-Carolina, Arizona ja Nevada.

Sekä Harrisin että Trumpin on pakko voittaa ainakin osa näistä osavaltioista, jotta heillä olisi mahdollisuuksia Valkoiseen taloon.

Erityisen paljon huomiota on saanut Pennsylvania, jossa on jaossa vaa'ankieliosavaltioista eniten valitsijaääniä, 19. Pennsylvanian vaalituloksesta odotetaan gallupien perusteella hyvin tasaista.

Osuvatko gallupit tällä kertaa?

Etenkin Floridassa ääntenlaskenta on viime vuosina hoitunut erittäin nopeasti ja tehokkaasti. Floridaa ei pidetä enää vaa'ankieliosavaltiona, sillä se on liikkunut jo vuosien ajan republikaanien suuntaan, mutta sitä kannattaa silti seurata.

Vuonna 2020 Trumpin odotettua parempi menestys Floridassa antoi ensimmäiset viitteet siitä, että hän on saamassa mielipidemittauksiin nähden ennakoitua paremman vaalituloksen. Biden oli ollut gallupeissa Floridassa niukassa johdossa, mutta Trump vei voiton osavaltiossa yli kolmen prosenttiyksikön erolla. Vaikka Trump lopulta hävisikin vaalit, hän sai kautta linjan parempia tuloksia kuin kyselyt olivat povanneet.

Tällä hetkellä Trumpilla on Floridassa mielipidemittausten keskiarvojen perusteella noin kuuden prosenttiyksikön johto. Kun Floridasta alkaa tippua tuloksia varhain keskiviikkona Suomen aikaa, saatetaan varsin pian saada kuvaa siitä, kuinka hyvin gallupit ovat osuneet kohdalleen tällä kertaa.

Trump johtanee vaalipäivän äänissä

Odotettavissa on, että Trump johtaa useissa vaa'ankieliosavaltioissa ääntenlaskennan alkuvaiheessa. Syynä on se, että vaalipäivänä annettujen äänten laskeminen on monissa osavaltioissa nopeampaa kuin postiäänten, ja postiääniä aletaan saada mukaan pottiin vasta ääntenlaskennan myöhemmässä vaiheessa.