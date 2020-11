Yhdysvalloissa pelätään ratkaisevien äänten hylkäämistä – Trump haluaa tietää tuloksen heti ja sillä voi olla vakavia seurauksia: "Tästä ei tule vaaliviikko vaan vaalikuukausi"

Yhdysvalloissa on annettu arvion mukaan jo 93 miljoonaa ennakkoääntä. Äänestysprosentista povataan ennätyksellisen korkeaa, ja moni jännittää vaalien lopullista tulosta, vaikka kannatusmittaukset kertovat yhä hyvin tuttuja lukuja.

Kannatusmittauksissa demokraattiehdokas Joe Bidenin suosio on ollut vankka ja hän johtaa edelleen koko maan mielipidemittauksia.

New Yorkista käsin raportoivan MTV Uutisten toimittaja Tuomo Hyttisen mukaan tunnelma Yhdysvalloissa on odottava.

– Mitään isoa, ratkaisevaa asiaa ei ole tapahtunut. Vaalien leimallinen piirre on se, että jo pitkään on pysytty samoissa lukemissa kannatusmittauksissa.

Ehdokkaista molemmat taistelevat viimeisistä äänistä loppuun asti. Istuvan presidentin tahti on ollut vastaehdokasta ripeämpi: Donald Trump järjesti kampanjan loppusuoralla peräti kymmenen vaalitilaisuutta kahden päivän aikana. Joe Bidenin tilaisuudet samassa ajassa voidaan sen sijaan laskea yhden käden sormilla.

– Trumpin tilaisuuksien määrä on aivan hirvittävä sellaiselle 74-vuotiaalle kaverille.

Suurin osa ennakkoäänistä annettu postitse

Yhdyvalloissa annetuista ennakoäänistä lähes 60 miljoonaa ääntä on annettu postitse. Hyttisen mukaan erityisesti vaa’ankieliosavaltioissa on kärsitty postiäänestykseen liittyvistä ongelmista.

Myös Texasissa, jossa demokraattien presidenttiehdokas ei ole voittanut sitten vaalien 1976, on ilmennyt ongelmia. Yhdysvalloissa Texasin osavaltion republikaanit vaativat, että yli 100 000 ennakkoon annettua ääntä hylätään osavaltion suurimmassa kaupungissa Houstonissa.

– Joissain osavaltioissa, kuten Pennsylvaniassa vaalivirkailijoita on ohjeistettu siten, että kaikki postiäänet, jotka tulevat vaalipäivän jälkeen tulisi laittaa sivuun, vaikka Pennsylvaniassa otetaan postiääniä vastaan vielä perjantaihin asti, kunhan äänet on lähetetty tiistaina.

Julistautuuko Trump voittajaksi ennen virallista tulosta?

Istuva presidentti Donald Trump on vastustanut postiäänestystä äänekkäästi useita kertoja. Hän on painottanut kampanjatilaisuuksissaan, että vaalituloksen on oltava tiistaina selvillä. Mediatietojen mukaan Trump saattaa julistautua presidentiksi ennenaikaisesti vaali-iltana.