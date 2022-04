Yhdysvaltain ulko- ja puolustusministeri vierailevat Kiovassa, Ukraina kertoo tappaneensa kaksi venäläiskenraalia – MTV seuraa sotaa

Lyhyesti Venäjän hyökkäyssodan käänteistä: YK:n pääsihteeri Guterres tapaa Putinin Moskovassa ensi viikolla

YK dokumentoinut noin 50 siviilin laittomat surmat Ukrainan Butshassa

Venäjä on ilmoittanut aikovansa vallata Donbassin ja luoda maayhteyden Krimille ja Transnistriaan

Taistelut Itä-Ukrainassa ovat jatkuneet kiivaina

Putin on perunut rynnäkön Mariupolin terästehdasalueelle – Venäjän mukaan kaupunki on muuten vallattu

Ukraina: Venäjä hallitsee 80 prosenttia Luhanskista

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta