Yhdysvalloissa testattiin lääkettä, joka toimii kuin liikunta – auttoi laihtumaan, paransi juoksutuloksia

Floridan yliopiston hiirikokeissa on testattu lääkettä, joka toimii kuin liikunta. Pillerin avulla aineenvaihdunta voisi nopeutua ja lihasmassa lisääntyä ilman varsinaista liikuntaa, kertoo Euronews . Ihmiskokeisiin on kuitenkin vielä vuosien matka, tutkijat muistuttavat.

Sai aikaan samoja muutoksia kuin kestävyysharjoittelu

Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics -lehdessä julkaistun selvityksen mukaan "liikuntalääke" toi lupaavia tuloksia 28 päivän hiirikokeissa. Lääke imitoi fyysisen aktiivisyyden fysiologisia vaikutuksia. Tuotteessa pääosassa on SLU-PP-332-niminen molekyyli.