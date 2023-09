TikTok-villitys vie laksatiivit kaupoista Yhdysvalloissa

Nyt TikTokissa kohistaan laksatiiveista samaan tapaan. Jenkkiapteekeista ja -kaupoista ne ovatkin loppumassa, kertoo muun muassa New York Post . Tuotteiden ostajien keski-ikä on laskenut. Myös nettikauppa Amazonissa laksatiivipillereihin liittyvät haut ovat vuoden sisällä moninkertaistuneet.

Jotkut tiktokkaajat vannovat laksatiivien nimeen ja kertovat videoillaan niiden hyvistä vaikutuksista. Suolistoaiheelle on videopalvelussa oma tunniste, #GutTok , jonka videoita on katsottu yli miljardi kertaa.

Laksatiiveilla ei tule laihduttaa

– Se, että keho on kuivunut, ei ole hyvä asia. Et halua kertoa muille "mahdun nyt vaatteisiini, kaikki on mahtavaa lukuun ottamatta päänsärkyjä, janoa, uupumusta, kuivaa ihoa, huimausta ja sitä tunnetta, että taju menee kohta", lehti kuvailee.