Yhdysvalloissa muhii korona-aikapommi: Työntekijöillä ei ole Suomen kaltaista turvaverkkoa, moni menee sairaana töihin – Kiinasta palannut insinööri teki flunssatestin ja sai yli 3000 dollarin laskun

Tällä hetkellä Yhdysvalloissa on yli 100 vahvistettua uudenlaisen koronaviruksen tartuntaa 15 eri osavaltiossa. Tähän mennessä virukseen on Yhdysvalloissa kuollut yhdeksän henkilöä. Maan viranomaiset ovat käyneet toimiin epidemian leviämisen estämiseksi.

Mutta asiantuntijat pohtivat, onko se jo liian myöhäistä, New York Times kirjoittaa. Muutamassa päivässä useiden ihmisten eri osavaltioissa epäillään saaneen tartunnan omasta yhteisöstään, joten taudin pelätään jo liikkuvan paikallisen väestön keskuudessa.

Ei turvaverkkoa epidemioiden varalle



Yhdysvalloissa vastaavaa turvaverkkoa ei ole. Lisäksi monen sairasvakuutus on otettu työpaikan kautta, jolloin työntekijän omavastuu hoidon kuluista on huomattavasti suurempi.

– Omavastuut on suunniteltu niin, että ihmiset miettisivät kahdesti ennen kuin menevät lääkäriin tuntiessaan itsensä sairaaksi, kertoo varajohtaja Larry Levitt Kaiser Family Foundation -tutkimussäätiöstä.

– Potentiaalisessa pandemiassa viimeisin asia, jota haluat ihmisten ajattelevan, on lääkärin välttely.

"Sen pitäisi pitää ihmiset hereillä öisin"

– Ne työntekijät, jotka tarjoavat ruokamme, huolehtivat vanhuksista ja lapsistamme, vaihtavat lakanamme – se on asia, jonka pitäisi pitää meidät öisin hereillä, Corlette sanoo.

Hänellä todettiinkin tavallinen kausi-influenssa ja hän lähti flunssalääkereseptin kanssa kotiin. Muutaman viikon päästä häntä kuitenkin odotti yli 3200 dollarin lasku vakuutusyhtiöltä pelkästä flunssatestistä. Tapaus sai huomiota mediassa, ja vakuutusyhtiö laski lopulta vaatimuksensa puoleen. Se on kuitenkin esimerkki siitä, miten isoja kuluja virusepäily voi yhdysvaltalaiselle aiheuttaa.

Ihmiset eivät tiedä, kehen ottaa yhteyttä

Rahan lisäksi Yhdysvaltojen terveydenhuoltojärjestelmä on huomattavasti vastaavaa suomalaista sekavampi. Washington Postin ja The Guardianin mukaan viranomaiset eivät ole kunnolla ohjeistaneet, milloin ja missä on syytä hakeutua testattavaksi.