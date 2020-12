Joka kuudes yhdysvaltalainen elää koronakriisin keskellä köyhyydessä, moni aikoo silti kieltäytyä rokotteesta: "Se on tehty liian kiireellä ja politiikka on mukana"

Autonkuljettaja ei pysty maksamaan laskujaan

Newyorkilainen autonkuljettaja Antoine Ulysse ei pysty maksamaan enää kaikkia laskuja. Koronakriisi on tyhjentänyt ennen niin kiireistä Manhattania ja moni asiakas on muuttanut pois kaupungista.

– Bisnekseni on romahtanut 50 prosentilla. Ei ole enää ihmisiä keitä ottaa kyytiin. Kaupunki on tyhjillään joka puolella, mutta New York on silti yhä kallis! Maksan pienestä kaksiostani 1 500 euroa kuukaudessa Long Islandilla ja se on kahden tunnin ajomatkan päässä Manhattanilta, Ulysse kertoo MTV Uutisille.