Yhdysvalloissa irtisanoudutaan nyt innolla – Suomessa hyvä johtaminen hillitsee lähtöhaluja

Yhdysvalloissa on ollut käynnissä jo jonkin aikaa ennätykselliseksikin kuvailtu irtisanoutumisaalto töistä. Ilmiön syitä on vielä vaikeaa eritellä täydellä varmuudella ja koronapandemiallakin lienee oma vaikutuksensa ilmiöön. Kuitenkin kyseessä on kuitenkin ollut selkeä muutos.

– Jo pidempään on ollut kasvussa sellainen ajattelu, että haetaan merkityksellisyyttä. On kaikkien oikeus miettiä, miten laadukas työpäiväni on ja saanko kaikki irti tehot itsestäni irti työyhteisössä, sanoo Pia Lappalainen, joka on muun muassa Aalto-yliopiston dosentti.