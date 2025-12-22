Liiketoiminta ja kehitys

Venezuela istuu maailman suurimpien öljyvarantojen päällä, mutta tuotanto on jäänyt vähäiseksi vanhentuneen kaluston ja investointipulan vuoksi. Maa ei tällä hetkellä yllä edes 20 suurimman öljyntuottajan joukkoon.

Yhdysvaltojen sotilaallinen läsnäolo Karibialla on herättänyt huomiota. Kritiikin mukaan voimankäyttö on ylimitoitettua väitettyjen huumeveneiden pysäyttämiseen. Vastaavanlaista sotilaallista valmiutta alueella on nähty Kuuban kriisin aikaan sekä ennen Yhdysvaltojen hyökkäystä Panamaan vuonna 1989.

Kiina arvosteli tänään Yhdysvaltojen toimia ja syytti sitä kansainvälisen oikeuden rikkomisesta. Pekingin mukaan öljytankkereiden pysäyttäminen ja takavarikointi eivät ole oikeutettuja.

Edellisen kerran Yhdysvallat pysäytti öljytankkerin lauantaina. Alus ei tuolloin ollut pakotelistalla, mutta Yhdysvaltojen mukaan se kuljetti luvatta öljyä Kiinaan Venezuelasta.

Yhdysvallat vaanii Karibialla suurimmalla arsenaalillaan yli 35 vuoteen: "Nyt koetellaan kansainvälisen oikeuden rajoja"

– Nyt koetellaan kansainvälisen oikeuden rajoja. Aseellinen hyökkäys Venezuelaan olisi humanitaarinen katastrofi läntisellä pallonpuoliskollamme ja vaarallinen ennakkotapaus maailmalle, sanoo Brasilian presidentti Luiz Inácio Lula da Silva.

Donald Trumpin kaudella Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa on palattu avoimemmin etupiiriajatteluun. Tähän on kuulunut niin pakotteiden ulkopuolella olevien öljylaivojen pysäyttäminen kuin julkinen vaalivaikuttaminen Latinalaisessa Amerikassa.

– Venezuelassa on maailman suurimmat öljyvarannot. Tällä hetkellä niitä hyödynnetään aika rajallisesti, koska tuotantokalustoa ei ole modernisoitu. Hädin tuskin mahtuvat 20 suurimman tuottajan joukkoon. Vaaditaan valtavia investointeja, ja yhdysvaltalaiset yritykset saattavaisivat olla siinä mahdollisesti mukana, sanoo EK:n yrittäjyys ja kansainvälinen kauppa -vastuualueen johtaja Petri Vuorio.