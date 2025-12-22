Yhdysvaltojen sotilaallinen läsnäolo Karibialla on herättänyt huomiota. Kritiikin mukaan voimankäyttö on ylimitoitettua.
Yhdysvaltojen kerrotaan yrittävän pysäyttää jo kolmatta öljytankkeria Venezuelan lähivesillä Karibianmerellä. Kyseessä on jälleen alus, jonka epäillään kuljettavan venezuelalaista öljyä pakotteiden vastaisesti.
Edellisen kerran Yhdysvallat pysäytti öljytankkerin lauantaina. Alus ei tuolloin ollut pakotelistalla, mutta Yhdysvaltojen mukaan se kuljetti luvatta öljyä Kiinaan Venezuelasta.
Yhdysvallat perustelee toimiaan syytöksillä, joiden mukaan Venezuelan hallinto on osallisena huumekaupassa.
Kiina arvosteli tänään Yhdysvaltojen toimia ja syytti sitä kansainvälisen oikeuden rikkomisesta. Pekingin mukaan öljytankkereiden pysäyttäminen ja takavarikointi eivät ole oikeutettuja.
Yhdysvaltojen sotilaallinen läsnäolo Karibialla on herättänyt huomiota. Kritiikin mukaan voimankäyttö on ylimitoitettua väitettyjen huumeveneiden pysäyttämiseen. Vastaavanlaista sotilaallista valmiutta alueella on nähty Kuuban kriisin aikaan sekä ennen Yhdysvaltojen hyökkäystä Panamaan vuonna 1989.
"Nyt koetellaan kansainvälisen oikeuden rajoja"
Venezuela istuu maailman suurimpien öljyvarantojen päällä, mutta tuotanto on jäänyt vähäiseksi vanhentuneen kaluston ja investointipulan vuoksi. Maa ei tällä hetkellä yllä edes 20 suurimman öljyntuottajan joukkoon.