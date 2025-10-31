Yhdysvaltain sää- ja valtamerentutkimusorganisaation mukaan Melissa sivusi vuoden 1935 ennätystä kaikkien aikojen voimakkaimpana myrskynä, kun se iskeytyi Jamaikalle tiistaina.

Karibialla riehuneen hirmumyrsky Melissan seurauksena on kuollut ainakin noin 50 ihmistä, kertovat viranomaiset.

Jamaikalla kuolonuhreja on ministeri Dana Morris Dixonin mukaan ainakin 19. Haitissa puolestaan kuolonuhrien määrä on maan väestönsuojeluviraston mukaan noussut jo 30:een.

Myös Kuubassa ja Dominikaanisessa tasavallassa ihmisiä on kuollut myrskyn seurauksena.

Viestintä- ja liikenneyhteydet ovat Jamaikalla ja Kuubassa edelleen suurelta osin poikki, mikä on vaikeuttanut sekä pelastustoimia että Melissan aiheuttamien vahinkojen arviointia.

Viranomaisten mukaan kuolemantapausten vahvistaminen on ollut vaikeaa, koska pääsy pahiten hirmumyrskystä kärsineille alueille on ollut rajoitettua.

"Kaikki on mennyttä"

Melissa osui tuolloin Jamaikalle viidennen luokan hurrikaanina. Tuulen nopeus oli pahimmillaan yli 80 metriä sekunnissa.