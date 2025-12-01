Washington Postin mukaan puolustusministeri Pete Hegseth määräsi asevoimat tappamaan kaikki veneessä olijat.

Yhdysvalloissa hallinto puolustautuu arvostelulta, joka liittyy asevoimien Karibianmerellä syyskuussa tekemään veneiskuun.

Washington Postin mukaan puolustusministeri Pete Hegseth oli määrännyt yksiselitteisesti asevoimat tappamaan kaikki veneessä olijat. Lehden mukaan määräystä noudattaakseen asevoimat teki toisen iskun, jolla pyrittiin tappamaan ensimmäisestä iskusta selviytyneet.

Useat lainsäätäjät pitävät tekoa mahdollisena sotarikoksena, kertoo New York Times.

Valkoinen talo sanoo, että päätöksen iskusta teki Yhdysvaltain erikoisoperaatioiden esikunnan johtaja, amiraali Frank Bradley. Valkoinen talo puolusti Bradleyn toimineen laillisesti.

– Hän toimi täysin toimivaltuuksiensa ja lain puitteissa ohjatessaan toimintaa veneen tuhoamiseksi ja Yhdysvaltoihin kohdistuneen uhkan eliminoimiseksi, sanoi Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt.

Kaksoisiskussa kuoli yhteensä 11 ihmistä. Syyskuun isku oli ensimmäinen Yhdysvaltain kuukausia jatkamista iskuista, joiden kohteina ovat olleet väitetyt huumeiden salakuljettajat. Iskuissa Yhdysvallat on tappanut yli 80 ihmistä.

Lue myös: