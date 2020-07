Yhdysvallat osti niin paljon koronalääkettä, että sitä ei ehkä enää riitä muulle maailmalle – massahankinta kutistaa saatavuuden kuukausiksi: "Pöyristyttävää"

Asiasta uutisoi The Independent .

Kyseessä on remdesivir-lääke, jota on aiemmin käytetty ebola-viruksen hoitoon. Saman lääkkeen on todistettu nopeuttavan myös covid19-virukseen sairastuneiden paranemista. Lääkettä valmistaa yksinoikeudella lääkejätti Gilead Sciences.