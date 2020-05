Yhdysvallat hyväksyi "koronalääkkeen" käytön – kaikki eivät sitä silti saa, nämä kriteerit pitää täyttyä

Päätöksen myötä remdesiviriä voidaan nyt antaa ihmisille, jotka ovat sairaalahoidossa ja joiden tila on vakava.

Yhdysvaltain viranomaisten mukaan potilaan tila on määritellyllä tavalla vakava, jos veren happipitoisuus on matala tai jos potilas tarvitsee happihoitoa tai on hengityslaitteessa.