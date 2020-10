Trump hehkutti saamiaan kokeellisia lääkkeitä ja aikoo edistää niiden pikaista käyttöönottoa – presidentillä yhteyksiä lääkefirmaan

Sairaalassa ollessaan Trumpia hoidettiin Regeneron-yhtiön REGN-COV2-nimisellä "vasta-ainecocktaililla", jota ei ole vielä hyväksytty virallisesti koronan hoitoon, eikä sen turvallisuutta tai tehoa ole todistettu. Sitä on testattu alle 1 000 testipotilaan tutkimuksissa.

– He antoivat minulle Regeneronia, ja se oli uskomatonta. Tunsin oloni heti hyväksi, Trump sanoi.

– Haluan saada ne sairaaloihin, joissa ihmiset voivat huonosti. Se on minulle tärkeämpää kuin rokote.

Trump omisti aiemmin yhtiön osakkeita

CNN:n mukaan Regeneron-yhtiön toimitusjohtaja, miljardööri Leonard S. Schleifer on kuulunut Trumpin golfklubiin Westchesterissä.

Yhtiö sai heinäkuussa 450 miljoonan rahoituksen valtiolta osana presidentin ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tukea rokotetta ja muita hoitoja koronaan.

Trump on myös itse vielä vähän aikaa sitten omistanut osakkeita Regeneronista. Samoin presidentillä oli osakkeita remdesivir-lääkettä valmistavasta Gilead Sciences -yhtiöstä. Trumpia hoidettiin myös remdesiviirillä, jota ei myöskään ole vielä virallisesti hyväksytty koronan hoitoon.

Toimitusjohtaja Scheifer on aikaisemmin rahoittanut demokraattien ehdokkaita vuoden 2016 ja 2018 vaaleissa.

Lääkettä pidetään lupaavana

Yhtiö on yksi monista lääkeyhtiöistä, joiden liikevaihto on kasvanut kuluneena vuonna, kun koronavirukseen ja sen aiheuttamaan covid-19-tautiin on etsitty kiivaasti lääkettä ja rokotetta.