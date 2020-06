Lääkejätti keskeyttää kokeet Trumpin hehkuttamalla koronalääkkeellä – syynä koehenkilöiden puute

Hydroksiklorokiiniä on perinteisesti käytetty malarian hoidossa, ja sitä on kokeiltu myös koronavirustartuntojen hoidossa. Maailman terveysjärjestö WHO keskeytti kokeet lääkkeellä väliaikaisesti kuun vaihteessa, koska sen hyödyistä ei ollut näyttöä ja sivuoireista heräsi huolta.