Yhdysvalloissa hyväksyttiin taudista parantuneiden ihmisten veren käyttö koronapotilaiden hoidossa

Vaikka veriplasmaa on käytetty koronapotilaiden hoidossa jo Yhdysvalloissa ja muissa maissa, tiedot sen tehosta ovat vielä epävarmoja. Veriplasma on veren nestemäinen osa, josta puuttuvat verisolut ja joka sisältää muun muassa vasta-aineita.

Horovitzin mukaan plasma toiminee paremmin välittömästi sen jälkeen, kun ihminen on altistunut virukselle.

Plasman käyttö on jo sallittu koronapotilaiden hoidossa Yhdysvalloissa tietyissä tilanteissa, mutta nyt sen käyttömahdollisuudet laajenevat.

Trump pitänyt päätöksen viivästymistä "poliittisena"

Trumpin usein käyttämää termiä "Kiinan-virus" on pidetty rasistisena.

Trump on kritisoinut viranomaisia siitä, että nämä eivät ole sallineet plasman käyttöä jo aiemmin hätämääräyksellä. Hän on väittänyt viivästyksen syyn olevan poliittinen. Presidentti on esittänyt asiasta salaliittoteorioita syyttelemällä viivyttelystä "syvää valtiota" ja väittänyt, että päätökset uusista hoidoista halutaan tehdä vasta marraskuun presidentinvaalien jälkeen.