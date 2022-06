Yhdysvallat lähettää Ukrainaan lisää Himars-raketinheittimiä

450 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvoisessa toimituksessa on mukana neljä pitkälle kehitettyä raketinheitinjärjestelmää, joita voidaan käyttää venäläisjoukkoja vastaan.

Himars-raketinheitinjärjestelmien lisäksi pakettiin kuuluu muun muassa aseita ja tarvikkeita, sanoo Valkoisen talon edustaja John Kirby. Kirbyn mukaan Yhdysvaltain panostus Ukrainan asevoimille on ollut yhteensä 6,1 miljardia dollaria Venäjän aloitettua hyökkäyssodan helmikuussa.

Ukraina on toivonut länsimailta aseapuna erityisesti Himars-raketinheittimiä.

Yhdysvallat on jo aiemmin tässä kuussa toimittanut Himars-järjestelmiä Ukrainaan. Yhdysvaltain mukaan järjestelmiä on tarkoitus käyttää venäläisjoukkojen etenemisen estämiseen Ukrainassa, ei iskuihin Venäjälle.

Asiantuntijat ovat sanoneet, että toimitettavien järjestelmien kantavuus on hieman pidempi kuin vastaavien venäläisten järjestelmien. Ukrainan armeija voisi siis iskeä venäläisiä kohti sellaisen välimatkan päästä, johon Venäjän aseet eivät yltäisi.

Kuvernööri: Tärkeää, estää venäläisjoukkojen eteneminen

Itäisessä Ukrainassa mikään Donetskin alueen paikkakunta ei ole asukkaille turvallinen, sanoo alueen kuvernööri Pavlo Kyrylenko uutistoimisto AFP:lle. Hän kertoo, että alue on erittäin vaarallinen asukkaille.

Kyrylenko sanoo, että prioriteettina on, että venäläisjoukot eivät etenisi noin 80 kilometriä lännemmäksi kohti Slovjanskin ja Kramatorskin kaupunkeja. Kyrylenkon mukaan Kramatorskissa on yhä noin 45 000 ihmistä, mikä on noin kolmannes kaupungin sotaa edeltäneestä väestömäärästä.