Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff on kommentoinut Miamissa viikonlopun ajan järjestettyjä Ukrainan rauhanneuvotteluja.

Witkoffin mukaan Ukrainan neuvottelijat ovat pitäneet tuottavia ja rakentavia kokouksia amerikkalaisten ja eurooppalaisten kumppanien kanssa. Witkoff kertoo asiasta X:ssä.

– Keskeiset eurooppalaiset turvallisuusneuvonantajat osallistuivat myös keskusteluihin, joissa sovittiin Ukrainan, Yhdysvaltain ja Euroopan yhteisestä strategisesta lähestymistavasta, Witkoff kertoo.

Witkoffin mukaan Ukrainan ja Yhdysvaltain välillä käytiin myös kahdenkeskinen tapaaminen, jossa keskityttiin muun muassa 20-kohtaisen rauhansuunnitelman kehittämiseen ja Yhdysvaltojen turvatakuisiin Ukrainalle.

Witkoffin mukaan neuvotteluissa kiinnitettiin erityistä huomiota keskusteluun aikatauluista ja seuraavista askelista.

Witkoffin mukaan Ukraina on edelleen täysin sitoutunut oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan saavuttamiseen.

– Yhteisenä prioriteettinamme on lopettaa tappaminen, taata turvallisuus ja luoda edellytykset Ukrainan elpymiselle, vakaudelle ja pitkän aikavälin vauraudelle. Rauha ei saa olla vain vihollisuuksien lopettamista, vaan myös arvokas perusta vakaalle tulevaisuudelle, Witkoff kirjoittaa.