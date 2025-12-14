Viranomaisten mukaan ampuja kannatti Isisiä.
Syyriassa on pidätetty viisi henkilöä, joiden uskotaan kytkeytyvän Yhdysvaltain ja Syyrian joukkojen ampumiseen lauantaina. Asiasta kertoo Syyrian sisäministeriö.
Ampuminen tapahtui lauantaina Syyrian keskiosassa sijaitsevassa Palmyran kaupungissa.
Aseistautunut mies tappoi kolme Yhdysvaltain armeijan työntekijää. Kuolleista kaksi oli Yhdysvaltain armeijan sotilaita ja yksi oli tulkki. Syyrian sisäministeriön mukaan ampuja oli Syyrian turvallisuusjoukkojen jäsen, joka kannatti Isisiä. Asiasta uutisoi uutistoimisto Reuters.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi eilen maan kostavan Isisille, jos Yhdysvaltain joukkoja vastaan hyökätään uudelleen.