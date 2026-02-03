Kuubassa on vakava talouskriisi, jota öljyongelma pahentaisi.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Meksiko on keskeyttämässä öljyn toimittamisen saarivaltio Kuubaan.
Meksiko ei ole toistaiseksi kommentoinut asiaa.
Vuosien ajan Kuuban talous nojasi suurilta osin Venezuelasta tuotuun halpaan öljyyn. Yhdysvaltain painostuksen vuoksi öljytoimitukset Venezuelasta tyrehtyivät sen jälkeen, kun Yhdysvallat sieppasi Venezuelan presidentin Nicolas Maduron.
Öljytoimitusten loppuminen myös Meksikosta syventäisi merkittävästi Kuuban talouskriisiä, joka on jo nyt vakavin vuosikymmeniin.