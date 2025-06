Nuori työskenteli kolmen euron tuntipalkalla – kesätyömarkkinoilla tapahtuu räikeää vedätystä

Kesätyöpaikoilla herää kysymyksiä palkasta, työajoista ja sopimuksista. Kaikki nuoret eivät ole varmoja, millaisia oikeuksia heillä on.

Moni nuori on vaihtanut koulun penkin kesätyöpaikkaan. Kesätyö on monelle heistä ensimmäinen kosketus työelämään.



Kesätyöt ovat herättäneet kysymyksiä muun muassa työajoista ja palkkauksesta. Osa nuorista on saanut myös epäreilua kohtelua.



Kesäduunari-infon työsuhdeneuvoja Toni Heikkilä kertoo räikeästä tapauksesta, jossa nuori ohjasi leiriä vain kolmen euron tuntipalkalla.



– Tämä saatiin kuitenkin selvitettyä.



Palkka on yksi useimmista mieltä askarruttavista asioista. Nuoret haluavat varmistaa, mitä työstä pitäisi maksaa.



Tämän lisäksi kysymyksiä herää myös työsopimuksen yksityiskohdista, kuten koeajoista tai työaikojen kirjaamisesta.

Etenkin ravintoloissa ja kaupoissa työskentelevät nuoret kysyvät neuvoa omaan tilanteeseensa.Lehtikuva

Yrittäjänä vai työntekijänä?

Niin sanottu kevytyrittäjyys on yleistynyt nuorten kesätöissä. Moni nuori on ohjattu tekemään töitä laskutuspalvelun kautta, jolloin työsuhdetta ei synny.



Suomen Yrittäjien johtaja Atte Rytkönen-Sandberg sanoo, ettei Suomen lainsäädäntö tunne kevytyrittäjyyttä.



– Tällä viitataan laskutuspalveluun, jossa palveluntarjoaja maksaa esimerkiksi palkkiot tälle kevytyrittäjälle.



Heikkilä lisää, etteivät nuoret välttämättä ymmärrä, mitä tämä käytännössä tarkoittaa.



– Kevytyrittäjänä he eivät ole työsuhteessa. Silloin työnlainsäädäntö, kuten työaikasäätely tai työsuojelu, ei päde.



Jos nuori tekee töitä työnantajan ohjeiden mukaisesti, kyseessä pitäisi olla työsuhde. Työnantaja määrää esimerkiksi työajan ja paikan, jossa työtä tehdään.



Heikkilä kertoo, että Kesäduunari-infon neuvonnassa on tullut vastaan tilanteita, jossa kevytyrittäjyys on koettu keinotekoiseksi järjestelyksi.



– Jotkut työnantajat haluavat välttää heille kuuluvia velvoitteita.

Useimmat työnantajat haluavat toimia oikein

Työnantajan velvoitteisiin kuuluvat esimerkiksi palkanmaksu, mahdolliset korvaukset ja työturvallisuudesta huolehtiminen.



Vaikka kesätyöt eivät sujuisi kaikilla mallikkaasti, suurin osa työnantajista haluaa toimia oikein.



Rytkönen-Sandbergin mukaan työnantajat kysyvät usein neuvoa työntekijöiden oikeuksista, kuten palkasta ja työajoista.



– Useimmiten kyse ei ole tahallisesta harhaanjohtamisesta, vaan tiedonpuutteesta.