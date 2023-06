Tiedätkö, mitä lapsesi näkee Youtube Kidsissä? Viaton sisältö voi muuttua yllättäen karmivaksi: "Aion tuutata ja tappaa teidät kaikki"

MTV Uutiset on kertonut aiemminkin , että lasten turvallisuudesta vastaava verkkoviranomainen on paljastanut useita huolestuttavia tapauksia, joissa YouTuben ja YouTube Kidsin lasten videoihin on liitetty ohjeita muun muassa itsensä vahingoittamiseen.

Suuri osa lapsista altistuu alaikäisinä

Miten suojella lasta?

On tärkeää, että lasten digiturvataitokasvatus aloitetaan varhain. Suojellaan Lapsia ry:n "Varhain on parhain"-digiliikennemalli on kehitetty jo noin 5-vuotiaille lapsille. Vaaranen-Valkonen kertoo, että sen avulla lapset oppivat helpon kolmiportaisen mallin siitä, miten toimia, kun he kohtaavat netissä erilaisia tilanteita tai sisältöjä.