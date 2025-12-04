Ukrainan jälleenrakennusta suunnitellaan jo, vaikka Venäjän sotatoimet jatkuvat ja suurvaltojen diplomatiassa odotetaan vielä tuloksia. EK:n johtaja vastaa nyt kritiikkiin siitä, onko Suomi jo auttamattomasti myöhässä muihin maihin nähden.
Ukrainan jälleenrakennus päästään aloittamaan massiivisesti sitten, kun Venäjä lopettaa hyökkäyssotansa. Jotain tehdään kuitenkin jo nyt, ja myös suunnittelu olisi syytä aloittaa mitä pikimmiten.
Tätä mieltä ovat ainakin Huomenta Suomessa eilen vierailleet kansanedustajat Harry "Hjallis" Harkimo (liik.) ja Hanna Kosonen (kesk.)
– Suomalaiset ovat takamatkalla. Esimerkiksi yhdysvaltalaisilla on paikan päällä jo 40 ihmistä ja ruotsalaisilla 10. Meillä on kaksi, Harkimo totesi.
Lue lisää: 500 miljardia on kohta jaossa – mitä tekee Suomi?
Harkimo toivoi keskustelussa, että Elinkeinoelämän keskusliitto EK ottaisi vetovastuun suomalaisten Ukraina-projektissa. Tänään Huomenta Suomessa huutoon vastasi EK:n johtaja Petri Vuorio.
– EK:ssa on käynnistetty Pro Ukraina -hanke, jonka tavoitteena on saada 200 suomalaisyritystä mukaan Ukrainan jälleenrakentamiseen kahden vuoden aikana. On arvioitu, että suomalaisyrityksillä olisi 1–2 miljardin euron lisävientipotentiaali Ukrainassa, Vuorio sanoo.