Ukrainan jälleenrakennus päästään aloittamaan massiivisesti sitten, kun Venäjä lopettaa hyökkäyssotansa. Jotain tehdään kuitenkin jo nyt, ja myös suunnittelu olisi syytä aloittaa mitä pikimmiten.

Ukrainan jälleenrakennusta suunnitellaan jo, vaikka Venäjän sotatoimet jatkuvat ja suurvaltojen diplomatiassa odotetaan vielä tuloksia. EK:n johtaja vastaa nyt kritiikkiin siitä, onko Suomi jo auttamattomasti myöhässä muihin maihin nähden.

Suomi "keskimääräisessä vauhdissa"

– Tanskalaiset ovat eurooppalainen edelläkävijä, oikeastaan maailman edelläkävijä. Heillä on satoja yrityksiä ja miljardin euron vientihankeputki jo nyt esimerkiksi energiasektorille.

– Juuri nyt suomalaisyritysten on hyvä alkaa valmistautua. Meillä on paljon osa-alueita, joita siellä tarvitaan: energiaa, digitalisaatiota, puolustusteollisuutta, koneita ja laitteita teollisuuteen.