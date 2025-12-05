Vain harva yritys on kiinnostunut Venäjän-mahdollisuuksista.
Joka kolmas suomalainen tai Suomessa toimiva suuryritys on kartoittanut liiketoimintamahdollisuuksia Ukrainassa sodan loppumisen varalta, ilmenee OP Pohjolan suuryritystutkimuksesta.
– Se, että suomalaiset suuryritykset kartoittavat liiketoimintamahdollisuuksia Ukrainassa, kertoo strategisesta optimismista: yritykset valmistautuvat sodan jälkeiseen taloudelliseen elpymiseen ja rauhan avaamiin mahdollisuuksiin, sanoo OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi.
Ennen Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa toimi 35 prosenttia tutkimukseen vastanneista suuryrityksistä. 46 prosentilla oli liiketoimintaa Venäjällä. Vastanneista yrityksistä alle 10 prosenttia kertoi tutkineensa mahdollisuuksia toimia sodan jälkeen Venäjällä.
OP:n vuosittain tehtävään suuryritystutkimukseen kerättiin vastauksia 139:stä suuryrityksestä syksyn aikana.