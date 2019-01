Suomalainen tekoälyfirma myydään USA:han – kauppahinta ehkä jopa 10 miljoonaa euroa: ”Minulla on ollut nyt kaupparahat kaksi viikkoa enkä ole ostanut niillä mitään"

– Tämä lienee Suomen tekoälyklusterin ensimmäinen menestyksekäs exit. Toivottavasti näitä tulee jatkossa lisää. Yrityskaupat tuovat Suomeen rahaa, bisnestä ja töitä, Pennanen sanoo Kauppalehden haastattelussa.

Sisältöanalytiikkaan ja mainonnan kohdentamiseen erikoistuneen Leikin asiakkaita ovat mediayhtiöt, mainostajat ja mediatoimistot.

Pennanen jatkaa Leikin toimitusjohtajana ja uuden omistajan, DoubleVerifyn liiketoiminnan kehittäjänä. Hän istuu myös Helsingin kaupunginvaltuustossa.

25 henkilöä työllistävän Leikin toiminta jatkuu Suomessa entiseen malliin.

– Rekrytoimme lisää porukkaa. Kehitämme tuotteitamme edelleen ja integroimme ne DoubleVerifyn kanaviin, että ne saadaan laajempaan käyttöön, Pennanen sanoo.

Yhtiön tuorein tilinpäätös ei ole vielä valmis. Vuonna 2017 Leiki teki 2,1 miljoonan euron liikevaihdolla 485 000 euron tuloksen. Liikevaihdosta 40 prosenttia tulee Suomesta, 40 prosenttia Yhdysvalloista ja 20 prosenttia muualta ulkomailta.

– Liikevaihtomme on kasvussa ja olemme tehneet neljä vahvasti voitollista vuotta, Pennanen sanoo.

Kauppalehden analyytikko Ari Rajala arvioi kauppahinnaksi 7–10 miljoonaa euroa.

– Arvioni perustuu yhtiön aikaisempien vuosien kehitykseen ja Helsingin pörssin keskimääräiseen arvostustasoon. Lisäksi yhtiössä on noin miljoonan euron ”ylimääräinen” kassa, joka usein jaetaan vanhoille omistajille yrityskaupan yhteydessä, Rajala sanoo.

Lukujen perusteella Leiki on pieni, kannattava ja vakavarainen yhtiö.

– Viime tilikauden 2017 lukujen perusteella sitä ei kuitenkaan voi enää tituleerata nopean kasvun yritykseksi, Rajala sanoo.

Raha ei korvaa nihkeää meininkiä

Leikin uusi omistaja on yritykselle entuudestaan tuttu kumppani DoubleVerify.

– Minulla on aina ollut tosi hyvä fiilis DoubleVerifyn ihmisistä. Se on todella tärkeää, koska ihmiset työskentelevät toistensa kanssa eikä raha korvaisi huonoa fiilistä ja nihkeää meininkiä, Pennanen sanoo.

Bränditurvallisuuteen keskittyvä amerikkalaisyhtiö tekee yhteistyötä muun muassa Facebookin ja Googlen omistaman YouTuben kanssa. DoubleVerify Brand safety -tuote varmistaa, että mainostajien verkkomainokset eivät joudu ikäviin asiayhteyksiin. Leikin osaaminen istuu tähän ratkaisuun.

– Jos verkkosivu käsittelee väkivaltaa, rasismia tai vaikka onnettomuutta, mainostajat eivät halua näkyä siellä. YouTubessa on jopa terrorismiryhmien videoita. Väärässä paikassa näkyminen voi tehdä mainostajalle paljon haittaa, Pennanen kertoo.

Leiki skannaa verkkosivut ja estää mainosten näkymisen mainostajalle mahdollisesti haitallisissa yhteyksissä. Pennasen mukaan mainonta olisi helppo blokata vain tiettyjen sanojen perusteella. Mutta jos esimerkiksi war-sana blokataan, se rajaisi todella ison osan YouTubesta pois, koska sanaa ei aina käytetä vain oikeaa sotaa kuvaamaan. Leikin kilpailuetu on se, että sen tekoäly ymmärtää sanojen merkitykset.

– Jos YouTubesta rajataan mainostajilta sisältöä vaikkapa 10 prosenttia liikaa pois, se on Googlen mainostuloista satoja miljoonia euroja pois. On tärkeää, että systeemi on älykäs ja oikeasti ymmärtää, mistä sisällössä on kyse.

Toinen huoli on, että mainonta ei näy kuluttajille vaan jää muun sisällön jalkoihin tai niitä klikkaavat vain botit.

– Mainostaja maksaa mainoksesta, jota kukaan ei näe – ei hyvä.

Leikin tekoäly analysoi käsitteiden merkityksen tekstissä kieliriippumattomasti.

– Systeemimme ymmärtää tekstissä sanojen merkitykset ja tekee sen pohjalta suosituksia esimerkiksi muihin artikkeleihin, työpaikkailmoituksiin tai videoihin. Teemme myös personoitua suosittelua eli muodostamme reaaliaikaisen kiinnostuskuvan selaimista, Pennanen kertoo.

Lisäksi Leiki segmentoi sisältöjä tai selaimia halutun aihepiirin perusteella ja myy ne ohjelmalliseen mainontaan.

"Nyt voin ottaa rennommin"

Pennanen oli Leikin suurin omistaja 36 prosentin potillaan. Muita omistajia Leikissä oli kaikkiaan 26.

Pennanen ei vielä tiedä, mitä tekisi kaupasta saamillaan rahoilla.

– Kun sain rahat tililleni, mietin ettei minua oikeastaan kiinnosta ostaa mitään. Minulla on asiat hyvin. Perinteisestihän yrityskaupparahoilla ostetaan uusi auto. Minulla on ihan ok auto. Ajan sillä sitä paitsi niin harvoin, että sen akku loppuu välillä, kun se vain makaa parkkipaikalla, Pennanen nauraa.

Yrityskauppa runnottiin kasaan ripeässä tahdissa. Due dilingence -prosessi ja kauppakirjaneuvottelut kestivät vain kuukauden.