Wolt on kasvattanut arvoaan miljardin euron yhtiöksi, joka on listautumassa pörssiin – perustaja haluaa muutoksia ruokaläheteille: "Nykyinen tilanne ei ole hyvä"

Ravintolaruoan tilaus- ja kuljetuspalveluiden kysyntä on kasvanut runsaasti koronapandemian myötä. Yksi pandemiasta hyötynyt yritys on vuonna 2014 perustettu suomalainen Wolt, joka on levinnyt kaikkiin Suomen suurimpiin kaupunkeihin ja maailmalle.

Woltin perustaja ja toimitusjohtaja Miki Kuusen mukaan kasvua on tapahtunut viime vuosien aikana usealla eri tasolla.

Yritys toimii tällä hetkellä 23 eri maassa ja 130 kaupungissa.

Erilaiset koronarajoitukset ovat aiheuttaneet kysyntään piikkejä viimeisen vuoden aikana.

– Meille tulee paljon enemmän asiakkaita erilaisten valtioiden rajoitusten aikana. Samaan aikaan ihmiset käyttävät palveluamme paljon useammin, kun ravintoloihin ei saa mennä käymään. Ja sitten kun rajoituksia puretaan, ihmiset käyttävät meitä enemmän normaalilla tasolla.

Vaikka koronapandemia on rajoittanut ihmisten käyntiä ravintoloissa, ruokakulttuuri on ollut Kuusen mukaan jo pidemmän aikaa muutoksessa länsimaissa. Ihmiset laittavat yhä vähemmän ruokaa kotona ja se näkyy myös Woltin kysynnässä.

Wolt on kasvattanut arvoaan miljardin euron yhtiöksi, joka nyt on listautumassa pörssiin. Kovimpina viikkoina kasvua on ollut viidestä kymmeneen prosenttia.

Läheteille tarjotaan vapautta, mutta riittääkö se?

Wolt työllistää tällä hetkellä noin 60 000 ruokalähettiä. Lähetit ovat kevytyrittäjiä, eivätkä työsuhteessa yritykseen.

Ruokalähettien tilanne on herättänyt runsaasti keskustelua kotimaassa. Kuusi painottaa, että yrityksen tavoitteena on tarjota mahdollisimman joustavaa työmuotoa. Nyt ruokaläheteillä ei ole esimerkiksi työaikoja tai esimiehiä.

– Yritämme tehdä työmuodon, joka on äärimmäisen joustava. Jos me mennään työsuhteeseen, käytännössä joudumme muuttamaan työn tavalliseksi tuntisopimustyöksi, jossa työntekijällä on työvuoroja, esimiehiä, valvontaa ja niin edelleen.

Kuusi myöntää, ettei ole täysin tyytyväinen nykyiseen malliin.

– Meidän mielestämme nykyinen tilanne ei ole hyvä. Tavalla tai toisella pitäisi löytää se tapa yhdistää joustavuus ja vapaus, joka tässä työssä on hyvää, niihin turvaverkkoihin, joita olemme yhteiskuntana rakentaneet.