William ja Catherine pyrkivät pitämään lapsensa poissa internetistä ja sosiaalisesta mediasta.
Prinssi William ja prinsessa Catherine eivät ole antaneet lapsilleen omia puhelimia, mikä on Williamin mukaan alkanut aiheuttaa skismaa perheen kotona, kertoo People.
William paljasti hiljattain näyttelijä Eugene Levyn luotsaaman matkaohjelman The Reluctant Traveler -jaksossa, etteivät hänen perheensä lapset ole saaneet puhelimia. Hiljattain asia tuli jälleen puheeksi, kun William vieraili Brasiliassa The Earhshot Prize -gaalan tiimoilta ja antoi haastattelun tv-juontaja Luciano Huckille.
Tuolloin William totesi lasten suojelemisen sosiaaliselta median haitoilta olevan "todella haastavaa".
– Lapsillamme ei ole puhelimia. Luulen, että kun George menee yläasteelle, sitten hän saattaa saada puhelimen, jossa ei ole nettiä, William kertoi.