– Lapsillamme ei ole puhelimia. Luulen, että kun George menee yläasteelle, sitten hän saattaa saada puhelimen, jossa ei ole nettiä, William kertoi.

Prinssi William ja prinsessa Catherine eivät ole antaneet lapsilleen omia puhelimia, mikä on Williamin mukaan alkanut aiheuttaa skismaa perheen kotona, kertoo People .

William ja Catherine pyrkivät pitämään lapsensa poissa internetistä ja sosiaalisesta mediasta.

William ja Catherine eivät ole antaneet lapsilleen yhtä asiaa – joka on nyt alkanut aiheuttaa kränää kuninkaallisten kotona

Hän myös myönsi, että asiasta on ollut jo vääntöä perheen kesken.

– Olemme kertoneet miksi emme ajattele sen olevan oikein. Ja taas luulen, että ongelmani on internetiin pääsyssä. Mielestäni lapset voivat nähdä netissä liikaa sellaista, mitä heidän ei tarvitsisi nähdä, joten sellainen vanhan liiton "tiiliskivi", jolla voi vain soittaa ja tekstata, olisi mielestäni hyvä.