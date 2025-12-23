Prinssi William yllätti metsässä koiraa ulkoiluttaneen naisen.

Prinssi William oli hiljattain kuvaamassa videota hyväntekeväisyysjärjestölle Windlesham Parkissa yhdessä jalkapalloilija Jill Scottin kanssa, kun projekti keskeytyi karvaisen yllätysvieraan takia.

Vapaana metsässä kulkenut koira suuntasi suoraan Williamin luo ja tervehti tätä häntä heiluen, ja hyvin pian perässä seurasi koiranomistaja anteeksi pyydellen.

Kun omistaja huomasi, kenen jaloissa hänen koiransa pyöri, reagoi hän mitä aidoimmalla tavalla.

– Voi hyvänen aika, nainen totesi katsoessaan Williamia selkeästi häkeltyneenä.

Tajuttuaan asian nainen otti koiransa haltuun ja kertoi kaksikon poistuvan häiritsemästä pikimmiten. William sekä Scott totesivat hymyillen naiselle, ettei hätää ole.

– Siunausta hänelle, Scott totesi naureskellen koiran ja naisen poistuttua paikalta.

Prinssi William on tunnetusti itsekin koiraihmisiä ja hänen perheellään on Orla-niminen cockerspanieli.

William ja Scott promotoivat videollaan Fields in Trust -hyväntekeväisyysjärjestöä, joka pitää yllä puistoja, leikkipuistoja sekä ulkourheilupaikkoja.

