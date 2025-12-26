Kuninkaallissisarukset prinsessa Charlotte ja prinssi George ovat hyvin läheisiä.

Ennen prinssi Williamin ja prinsessa Catherinen esikoisen prinssi Georgen syntymää vuonna 2013 kuningatar Elisabet teki historiallisen muutoksen.

Tuolloin Elisabet antoi hyväksyntänsä muuttaa lakia, jonka mukaan monarkin jälkeläisistä pojat syrjäyttivät tytöt aina kruununperimysjärjestyksessä, iästä huolimatta. Uusi laki tuli voimaan maaliskuussa 2015 – vain 41 päivää ennen Williamin ja Catherinen toisen lapsen prinsessa Charlotten syntymää.

Lain takia esimerkiksi kuningas Charlesin pikkusisko prinsessa Anne putosi aikanaan kruununperimysjärjestyksessä pikkuveljiensä Andrew'n ja prinssi Edwardin taakse heidän synnyttyään.

Williamin ja Catherinen kuopuksen prinssi Louisin syntyessä vuonna 2018 tapahtui siis historiaa, kun pikkuveli ei syrjäyttänyt isosiskoaan perimysjärjestyksessä. Näin tapahtui ensi kertaa brittihovin historian aikana.

Charlotte on tällä hetkellä kruununperimysjärjestyksessä kolmantena. Prinsessa pysyy niin pitkään isoveljensä Georgen perässä, kunnes tämä mahdollisesti jonain päivänä saa omia lapsia.

Sisarusten välinen dynamiikka on lähteiden mukaan hyvin samankaltainen, kuin kuningas Charlesilla ja prinsessa Annella. Charlotte on tunnetusti menevämpi ja sosiaalisempi tapaus, kun George on taas hieman varautuneempi ja vetäytyneempi – samaan tapaan, kuin Charles ja Anne olivat nuorempana.

Sisäpiiriläiset kertovat niin ikään Georgen, 12, ja Charlotten, 10, olevan hyvin läheisiä. Se on tärkeää, sillä Charlotten myös odotetaan ja toivotaan tukevan isoveljeään.

– Charlottesta on tullut veljensä ykköskannustaja, ja hän haluaa tälle vain parasta, lähde kertoo.

Hovin sisäpiirilähteet kertovat, että William ja Catherine pyrkivät varmistamaan lastensa läheiset välit toisiinsa siitä huolimatta, että Georgen tulevaisuus tulee olemaan hyvin erilainen kuin Charlotten ja Louisin.

Georgesta tulee jonain päivänä kuningas ja asiantuntijoiden mukaan voi olla mahdollista ja jopa todennäköistä, että Charlotte ja Louis tulevat tekemään aikuisina aivan muita töitä, kuin kuninkaallisia edustustehtäviä.

Lähteet: Marie Claire, Express