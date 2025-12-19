Prinssi William ja prinsessa Catherine lapsineen julkaisivat joulukorttinsa.
Prinssi Williamin ja prinsessa Catherinen perheen joulukortti julkaistiin heidän virallisella Instagram-sivullaan torstaina 18. joulukuuta. Otoksessa poseeraavat William, Catherine ja heidän kolme lastaan prinssi George, 12, prinsessa Charlotte, 10, ja prinssi Louis, 7.
Kuva on otettu huhtikuussa 2025 ja kuvaajan toimi Josh Shinner.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Kuvassa perhe istuu nurmella narsissien ympäröimänä. Kuva vaikutta olevan otettu samaan aikaan kuin aikaisemmin tänä vuonna julkaistu isäinpäiväotos sekä Georgen ja Louisin syntymäpäiväkuvat.
