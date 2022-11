Prinssi Williamin modernia isyyttä on ylistetty – muutama vuosi sitten hän avautui eräästä siihen liittyvästä haasteesta toiselle isälle: "Painajainen"

Siitä huolimatta, että Walesin perhe on yksi maailman kuuluisimmista ja prinssi George on isänsä tavoin tuleva kuningas, ovat William ja Catherine saaneet kiitosta erityisesti siitä, että he pyrkivät tarjoamaan jälkikasvulleen niin normaalin lapsuuden, kuin mahdollista olosuhteet huomioon ottaen.