Prinssi William mainitsee veljensä prinssi Harryn The Reluctant Traveler -matkailuohjelmassa nähtävässä haastattelussa.

Prinssi Williamilta kuullaan harvinainen viittaus veljeensä prinssi Harryyn perjantaina 3. lokakuuta julkaistussa The Reluctant Traveler -matkailuohjelman jaksossa. Jaksossa Williamia haastattelee kanadalaisnäyttelijä Eugene Levy.

Levy kysyy, mitä William ajattelee siitä, että tämän vanhimmasta pojasta prinssi Georgesta, 12, tulee jonain päivänä kuningas. George on kruununperimysjärjestyksessä seuraavana Williamin jälkeen.

– Se on mielenkiintoinen ja iso kysymys, koska siihen liittyy paljon pohdittavia asioita, William aloittaa.

– Haluan tietenkin luoda maailman, jossa poikani on ylpeä siitä, mitä teemme. Tehdä työtä, joka todella muuttaa ihmisten elämiä parempaan suuntaan. Toivon, ettemme palaa takaisin joihinkin menneisyyden käytäntöihin, joiden parissa Harry ja minä jouduimme kasvamaan – ja teen kaikkeni varmistaakseni, ettemme taannu siihen tilanteeseen, hän jatkaa.

William ei tarkenna, millaisista "menneisyyden käytännöistä" on kyse.

Williamin ja Harryn välit ovat olleet kylmät jo vuosien ajan, eivätkä he tiettävästi ole puheväleissä. Veljesten välirikko nousi julkisuuteen sen jälkeen, kun Harry ja tämän vaimo herttuatar Meghan jättäytyivät kuninkaallisista tehtävistään ja muuttivat Yhdysvaltoihin vuonna 2020.

Harryn välit myös moniin muihin kuninkaallisiin sukulaisiin, muun muassa hänen isäänsä kuningas Charlesiin heikentyivät merkittävästi sen jälkeen, kun Harry ja Meghan lähtivät hovista.

Kuilua Harryn ja kuninkaallisten sukulaisten välillä on vuosien varrella syventänyt muun muassa Harryn ja Meghanin vuoden 2021 haastattelu Oprah Winfreyn kanssa sekä Harryn vuonna 2023 ilmestynyt elämäkertakirja Spare (suom. Varamies), joka aiheutti runsaasti kohua.