USA:n presidentti on patistellut Eurooppaa lopettamaan venäläisen energian ostamisen.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on antanut Unkarille rajoittamattoman luvan poiketa Venäjälle asetetuista öljy- ja kaasupakotteista, kertoo Unkarin ulkoministeri Peter Szijjarto viestipalvelu X:ssä.
Szijjarto kertoo Unkarin olevan kiitollinen päätöksestä, joka takaa Unkarin energiaturvallisuuden.
Trump sanoi aiemmin perjantaina, että hän harkitsee antavansa Unkarille luvan öljyn ostamiseen Venäjältä. Trumpin mukaan Unkarin pääministerin Viktor Orbanin on vaikea saada öljyä ja kaasua muualta.
Trumpia ihaileva Orban on toistuvasti sanonut, ettei Unkari voi eikä halua luopua venäläisen öljyn ja kaasun tuonnista. Samalla Trump on patistellut Eurooppaa lopettamaan venäläisen energian ostamisen.
Orban kirjoitti tapaamisen alla viestipalvelu X:ssä haluavansa aloittaa maiden suhteissa uuden strategisen kumppanuuden, joka pitäisi sisällään myös yhteistyön energia-asioissa.