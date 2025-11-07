USA:n presidentti on patistellut Eurooppaa lopettamaan venäläisen energian ostamisen.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hän harkitsee antavansa Unkarille luvan öljyn ostamiseen Venäjältä. Trumpin mukaan Unkarin pääministerin Viktor Orbanin on vaikea saada öljyä ja kaasua muualta. Trump puhui medialle isännöidessään Orbania Valkoisessa talossa.
– Tutkimme asiaa, koska hänen on hyvin vaikea saada öljyä ja kaasua muilta alueilta, Trump sanoi toimittajan kysymykseen vastatessaan.
Trump perustelee Unkarin haasteita öljyn ja kaasun muualta saamisessa sillä, että maalla ei ole pääsyä merelle.
Trumpia ihaileva Orban on toistuvasti sanonut, ettei Unkari voi eikä halua luopua venäläisen öljyn ja kaasun tuonnista. Samalla Trump on patistellut Eurooppaa lopettamaan venäläisen energian ostamisen.
Orban kirjoitti tapaamisen alla viestipalvelu X:ssä haluavansa aloittaa maiden suhteissa uuden strategisen kumppanuuden, joka pitäisi sisällään myös yhteistyön energia-asioissa.
– Minun on saavutettava tuloksia, Orban sanoi viikoittaisessa valtionmedian radiohaastattelussaan perjantaina.