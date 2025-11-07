Trump perustelee Unkarin haasteita öljyn ja kaasun muualta saamisessa sillä, että maalla ei ole pääsyä merelle.

– Tutkimme asiaa, koska hänen on hyvin vaikea saada öljyä ja kaasua muilta alueilta, Trump sanoi toimittajan kysymykseen vastatessaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo , että hän harkitsee antavansa Unkarille luvan öljyn ostamiseen Venäjältä. Trumpin mukaan Unkarin pääministerin Viktor Orbanin on vaikea saada öljyä ja kaasua muualta. Trump puhui medialle isännöidessään Orbania Valkoisessa talossa.

Tshekin esimerkki vie pohjaa

Budapestin-tapaaminen peruuntui

Orban koki pahan takaiskun viime kuussa, kun Budapestiin suunniteltu Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin huipputapaaminen peruuntui vain viikko kokoussuunnitelmien julkistamisen jälkeen. Trump on sanonut, ettei hän halua tavata Putinia turhan tähden, ellei tuloksia ole odotettavissa.

Trump on toisen virkakautensa aikana toistellut lukuisia kertoja, ettei sota olisi alkanut, jos hän olisi ollut presidenttinä. Vaalikampanjansa aikana hän toisteli, että sota loppuisi vuorokauden kuluessa siitä, kun hän astuu virkaan tammikuussa.