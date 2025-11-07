Ulkomailla asuvia erityisosaajia houkutellaan takaisin Suomeen verohuojennuksella, joka koskisi jatkossa myös Suomen kansalaisia.
Hallitus päätti puoliväliriihessään keventää niin sanottua avainhenkilöiden lähdeveroa 25 prosenttiin nykyisestä 32 prosentista erityisasiantuntijoiden houkuttelemiseksi Suomeen. Lisäksi lähdevero päätettiin laajentaa koskemaan myös Suomen kansalaisia.
Lähdeveron keventäminen on käytännössä verohuojennus kovapalkkaisille erityisosaajille.
Lähdeveroa voivat maksaa kireämmän palkkaveron sijasta yli 5800 euroa kuukaudessa tienaavat erityisasiantuntijat, jotka ovat asuneet ulkomailla vähintään viiden vuoden ajan.
Valiokunta ehdottaa, että Suomen kansalaiset saisivat verohuojennuksen viiden vuoden ajaksi Suomeen paluun jälkeen.
Alkuperäisessä hallituksen esityksessä verohuojennusta ehdotettiin kahdeksi vuodeksi.
– Suomalaisia on ympäri maailman kymmeniä tuhansia tämän tyyppisissä tehtävissä, ja näin ollen päädyttiin siihen, että vielä parannetaan kannustetta houkutella suomalaisia huippuosaajia takaisin kotimaahan, kokoomuksen kansanedustaja, valiokunnan verojaoston puheenjohtaja (kok.) perustelee päätöstä.