Nuoret ovat keskimäärin toiveikkaampia Suomen tulevaisuudesta kuin iäkkäämmät.

Suomalaisten enemmistö luottaa oman asuinkuntansa kehitykseen ja tulevaisuuteen, mutta useimmat arvioivat koko maan näkymät synkemmäksi. Asia ilmenee Kunnallisalan kehittämissäätiön (Kaks) Ilmapuntari-tutkimuksesta.

Kyselyn mukaan vain joka viides arvioi, että Suomen tuleva kehitys on parempi kuin muilla EU-mailla. Kaksi viidestä odotti Suomen jäävän muusta EU:sta jälkeen.

Euroopan tulevaisuutta koskevat näkemykset jakautuivat melko tasan. Joka kolmas vastaaja arvioi Euroopan kehittyvän paremmin kuin muut maanosat, mutta lähes yhtä moni uskoi muiden maanosien kirivän Euroopan ohitse.

Näkemykset oman asuinkunnan tulevaisuudesta olivat valoisampia. Enemmistö eli 52 prosenttia vastaajista arvioi, että kunnan kehitys ja tulevaisuus on paljon tai jonkin verran parempi kuin muilla maakunnan kunnilla. Luvuissa heijastuu se, että valtaosa vastaajista asuu isoissa kaupungeissa.

Verrattuna kahden vuoden takaiseen kyselyyn luottamus oman asuinkunnan kehitykseen on vahvistunut, mutta luottamus Suomen ja Euroopan tulevaisuuteen heikentynyt.

Hallituspuolueiden kannattajat toiveikkaampia

Eroja ilmeni ikäryhmien välillä. Nuoret eli 18-30–vuotiaat olivat keskimäärin toiveikkaampia kuin iäkkäämmät riippumatta arviointikohteesta.