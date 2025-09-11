Suomalaiset elokuvaohjaajat ottavat voimakkaasti kantaa Petteri Orpon hallituksen kaavailemiin leikkauksiin, jotka olisivat osumassa ankaralla kädellä kotimaiseen elokuva-alaan.

Suomalaiset elokuvaohjaajat Aku Louhimies, Tiina Lymi, Juho Kuosmanen, Klaus Härö, Zaida Bergroth, Teemu Nikki, Dome Karukoski, Aki Kaurismäki ja Pirjo Honkasalo sekä Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO vetoavat hallitukseen, että se peruisi budjettiriihessä kaavaillut 7,8 miljoonan leikkaukset, kerrotaan liiton julkaisemassa tiedotteessa.

Yhteisessä kannanotossa Tuntemattoman sotilaan sekä tekeillä olevan Lapin sota -elokuvan ohjaaja Aku Louhimies toteaa seuraavasti:

– Suomalaisia tarinoita eivät kerro muut kuin me. Itsenäinen kulttuurimme on arvo. Arvo, jota kannattaa puolustaa. Viimeiseen asti.

Myrskyluodon Maijan ohjaaja Tiina Lymi muistuttaa, että kotimaisen elokuvan katsojaluvut ovat kansainvälisesti mitattuna huippuluokkaa, mutta "jatkossa Maijan kaltaisten elokuvien tekeminen on lähes mahdotonta".

– Jos leikkaukset toteutuvat ehdotetusti, seuraukset ovat alalle kohtalokkaat: lisää työttömiä kortistoon, konkursseja niin tuotantoyhtiössä kuin elokuvateattereissa. Kenen mielestä on parempi, että suomalaiset istuvat omilla sohvillaan katsomassa amerikkalaisia sarjoja sen sijaan, että he menisivät paikalliseen teatteriin katsomaan kotimaisen elokuvan?

Kansainvälistäkin arvostusta ja tunnustusta vuosikymmenten ajan kerännyt Aki Kaurismäki toteaa:

– Kysymykseksi jää mitä me teemme itsenäisellä Suomen valtiolla, jos sillä ei ole henkistä toimintaa, sosiaaliturvaa eikä kulttuuria?

Lue myös: Näyttelijä Elsi Sloanilta näyttävä hallituksenvastainen mielenilmaus suorassa lähetyksessä

Dome Karukoski puolestaan muistuttaa kannanotossa tukierojen maksavan itsensä takaisin.

– Elokuva ei ole vain kuluerä, vaan sillä on arvoa sekä talouden että kulttuuri-identiteetin kannalta. Samalla olemme kertoneet suomalaisia tarinoita suomalaisille. Sitä asiaa ei voi edes mitata rahassa: se on välttämätöntä meidän kielemme ja tämän upean kansan identiteetin takia.

– Tuntuu täysin uskomattomalta sekä talouden että kotimaisen kulttuurin puolesta, että tuottoisa teollisuudenala ajetaan tieten tahtoen alas. Varsinkin kun alan kehitys on ollut todella hyvää ja yhä useammat elokuvantekijät ovat saaneet kansainvälistä huomiota, kommentoi Hytti nro 6 -elokuvan ohjaaja Juho Kuosmanen.

Muun muassa elokuvat Ei koskaan yksin sekä Miekkailija ohjannut ja työstään Golden Globe -ehdokkuuden saanut Klaus Härö toteaa suomalaisen elokuvan menestyksen kotimaassa sekä ulkomailla olevan vuosikymmenten tulos.

– Peruskivi jokaiselle kansainvälisesti rahoitettavalle elokuvalle on kuitenkin suomalaisen elokuvasäätiön tuki. Ilman sitä ei ole mahdollista lähestyä ulkomaisia rahoitustahoja, jolloin kotimainen kansainvälisesti rahoitettava elokuva jää rahoittamatta, tekemättä ja tietenkin yleisöltä näkemättä.

Tove-elokuvan ohjaaja Zaida Bergroth toteaa:

– Hallitus ei pelkästään tuhoa suomalaista kulttuuria ja vie meiltä omia tarinoitamme, vaan myös tekee hutiloitua talouspolitiikkaa ja menettää tuloja.



100 litraa sahtia -ohjaaja Teemu Nikki muistuttaa kotimaisten elokuvien merkityksestä maakuntien elokuvateattereille ja -tarjonnalle:

– Jos leikkaukset toteutuvat, elokuvien määrä romahtaa ja maakuntien elokuvateattereiden on vaikeampi pysyä pystyssä.

Taiteen akateemikko, dokumentti- ja fiktioelokuvien ohjaaja Pirjo Honkasalo muistuttaa, että Suomen elokuvasäätiö syntyi ymmärryksestä, "ettei pienellä kieli- ja markkina-alueella voi olla monimuotoista elokuvataidetta ilman julkista tukea".

– Nyt julkinen valta aikoo näivettää oman luomuksensa. Uuden luomisen rohkeus, tahto ja ilo on muuttunut kulttuurivihamielisyydeksi. Kulttuurialojen leikkaukset ovat jo tätä ennen olleet historiallisen suuria.

Valtioneuvosto ilmoitti pääministeri Petteri Orpon hallituksen leikkaussuunnitelmista syyskuun alussa.

Ohjaaja Dome Karukoski kertoo MTV Uutisille surevansa erityisesti sitä, että elokuvantekijöiden työ nähdään hallituksen toimesta kulueränä.

– Tutkitusti minunkin elokuviin laitetut eurot ovat palautuneet valtiolle käytännössä jopa kaksinkertaisena takaisin. Tämä on ehkä se ensimmäinen asia mikä ehkä meitä harmittaa elokuvantekijöitä, meidät nähdään aina vaan kulueränä, vaikka meillä on elinvoimainen ala, joka työllistää, käyttää palveluja ja sitten nimenomaan se vielä, että voitot tulevat suomalaiselle elokuvalle eikä vaikka yhdysvaltalaiselle elokuvalle.